L' odissea di Matt Damon per ottenere un fisico super atletico dopo i 50 anni
L'odissea di Matt Damon nel raggiungere un fisico atletico dopo i 50 anni rappresenta un esempio di impegno e determinazione. In un’industria cinematografica che spesso preferisce rappresentazioni stereotipate, Damon si distingue per aver dedicato tempo e sforzi a mantenere una forma fisica invidiabile, sfidando le aspettative legate all’età e dimostrando che l’impegno per la salute e il benessere può essere perseguito a ogni età.
Matt Damon torna al centro dell’attenzione in un contesto in cui l’industria cinematografica raramente mostra corpi maturi non stereotipati (cioè né appesantiti, né trascurati). Eppure il suo fisico sorprende ancora una volta, proprio come accadde ai tempi di Jason Bourne. Nel nuovo adattamento dell’ Odissea diretto da Christopher Nolan, l’attore cinquantacinquenne sfoggia un corpo asciutto, funzionale e visibilmente allenato: spalle compatte, schiena solida e addominali che non passano inosservati. Anche il suo amico Ben Affleck, in una recente intervista, ha scherzato sull’argomento: «Quella è la faccia di uno a cui hanno appena detto che ci sono dei fotografi fuori e pensa: ‘Sto contraendo gli addominali, mi vedi? Scatta!’». 🔗 Leggi su Gqitalia.it
