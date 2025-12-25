MasterChef Italia la sfida di Natale su Sky e NOW tra Golden Mystery Box tradizione e alta ristorazione

La nuova Masterclass debutta nella notte di Natale con i venti cuochi amatoriali pronti a misurarsi con prove studiate dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: dall'antipasto protagonista dell'unica Golden Mystery Box della stagione, all'Invention Test dedicato alla polenta, fino allo Skill Test che rende omaggio alle grandi famiglie della ristorazione italiana con gli chef Roberto Bottero e Antonio Dipino, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW alle 21.15.. Il lungo viaggio di MasterChef Italia prende ufficialmente il via nella notte di Natale: a bordo salgono i 20 cuochi amatoriali che nelle scorse settimane hanno ottenuto l'ambito grembiule bianco e ora dovranno lottare con determinazione tra i fornelli per mantenerlo allacciato lungo tutto il percorso.

