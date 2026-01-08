massimo ghini apre la stagione teatrale sangiovannese

Il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno inaugura la stagione teatrale 2025/2026 con un evento speciale: Massimo Ghini apre il calendario delle rappresentazioni. La programmazione, promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, si propone di offrire un cartellone ricco di commedie e interpreti di rilievo, confermando l’impegno del teatro nel valorizzare il panorama culturale locale.

Arezzo, 08 gennaio 2026 – Si apre all’insegna della grande commedia e dei grandi interpreti la stagione teatrale 20252026 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, realizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Ad inaugurare il cartellone, venerdì 16 gennaio alle ore 21, sarà Il vedovo, brillante adattamento teatrale del celebre film di Dino Risi, diretto da Ennio Coltorti e interpretato da Massimo Ghini. Lo spettacolo rende omaggio a uno dei classici più amati della commedia all’italiana, riportando sul palcoscenico il personaggio di Alberto Nardi, l’industriale romano megalomane e incapace negli affari che fu reso immortale da Alberto Sordi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

