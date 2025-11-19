La stagione del teatro Pirandello entra nel vivo | Massimo Ghini è Il vedovo

Agrigentonotizie.it | 19 nov 2025

La nuova stagione del teatro Pirandello continua a prendere forma con un’identità precisa, fatta di scelte curate e di un racconto che unisce memoria e contemporaneità. Dopo l’apertura di alcuni giorni fa, la direzione artistica di Roberta Torre propone uno dei titoli più attesi del cartellone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

