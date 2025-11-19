La stagione del teatro Pirandello entra nel vivo | Massimo Ghini è Il vedovo
La nuova stagione del teatro Pirandello continua a prendere forma con un’identità precisa, fatta di scelte curate e di un racconto che unisce memoria e contemporaneità. Dopo l’apertura di alcuni giorni fa, la direzione artistica di Roberta Torre propone uno dei titoli più attesi del cartellone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Primo palco aperto della stagione. Sta arrivando. MERCOLEDI' 26 NOVEMBRE | ORE 20:30 Vuoi partecipare? ? Per prenotare la tua esibizione scrivi a [email protected] o vai sul form da compilare che trovi nella nostra bio. Vi chiederemo di prese - facebook.com Vai su Facebook
“Il Vedovo” accende la stagione del Teatro Pirandello: Ghini e Ranzi in scena per un omaggio alla grande commedia all’italiana - Dopo il successo del primo appuntamento di “Sogni & Storie, La vita in scena”, la direzione artistic ... Si legge su scrivolibero.it
Debutto potente al Pirandello: “Prima Facie” inaugura la stagione di Roberta Torre - La nuova stagione del Teatro Pirandello – che porta il sottotitolo “Sogni e storie” – si è aperta ieri con il debutto agrigentino di PRIMA FACIE di Suzie Miller, spettacolo diretto da Daniele Finzi Pa ... Scrive scrivolibero.it
PIANCASTAGNAIO: “CIÀULA SCOPRE IL TEATRO”, VIA ALLA NUOVA STAGIONE TEATRALE - La nuova stagione teatrale del Teatro Comunale Ricci Barbini di Piancastagnaio si intitola “Ciàula scopre il teatro”. Da oksiena.it