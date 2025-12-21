Salerno accoltella donna e si lancia dalla finestra | lui muore lei è gravissima

Accoltella una donna di 40 anni a Cava de’ Tirreni (Salerno) e si getta dalla finestra, morendo sul colpo. L’aggressore, un uomo di 40 anni, l’ha colpita intorno alle 16.30. La donna è in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I due non erano conviventi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

