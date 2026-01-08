Marino in Regione ok a Odg del Pd su rilancio ospedale Pace | Ora tocca a Rocca

In Regione Lazio è stato approvato un ordine del giorno del Pd che impegna le istituzioni a salvaguardare e rafforzare l’ospedale di Marino. L’obiettivo è garantire servizi più efficienti, tra cui l’attivazione della Risonanza Magnetica per i cittadini dei Castelli Romani. Ora, si attende un seguito concreto da parte delle autorità regionali, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria locale.

Approvato un ordine del giorno che impegna la Regione Lazio a salvaguardare e potenziare l’ospedale di Marino, con l’attesa attivazione della Risonanza Magnetica a beneficio dei Castelli Romani.. “In occasione della approvazione del bilancio regionale, avvenuto al consiglio regionale del Lazio alla fine del mese di dicembre, è stato approvato un importante e significativo ordine del giorno sulla valorizzazione dell’ospedale San Giuseppe di Marino, presentato dal consigliere del Partito Democratico, Massimiliano Valeriani, su impulso del Pd Marino-Circolo Bruno Astorre. Si tratta di una notizia di grande rilevanza poiché l’odg impegna il governatore del Lazio, Francesco Rocca, a mettere in essere tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia delle prestazioni sanitarie multispecialistiche e ambulatoriali del nostro nosocomio e al potenziamento delle prestazioni diagnostiche del San Giuseppe di Marino con l’attivazione anche del servizio di Risonanza Magnetica, così come previsto dal 2021. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Marino, in Regione ok a Odg del Pd su rilancio ospedale. Pace: “Ora tocca a Rocca” Leggi anche: Bormio, va avanti il progetto della tangenzialina dell'Alute: in Regione la maggioranza boccia l'Odg del Pd Leggi anche: Manovra: Pd, 'da governo odg ridicolo su alluvione Emilia Romagna' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. 'Poteri a Regione su urbanistica Milano', ok odg Lombardia - Un ordine del giorno del consigliere regionale di maggioranza Luca Ferrazzi, presidente del gruppo Misto, impegna la giunta della Regione Lombardia a valutare di 'sostituirsi ... notizie.tiscali.it COMMEMORAZIONE Commemorati Mitilini, Moneta e Stefanini. La città e la Regione rinnovano l’impegno per memoria, giustizia e legalità - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.