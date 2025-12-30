Manovra | Pd ' da governo odg ridicolo su alluvione Emilia Romagna'

Il Partito Democratico critica l'ordine del giorno presentato dal governo sull'emergenza alluvione in Emilia Romagna. Secondo il PD, si tratta di una proposta poco sensata, che coinvolge tecnici e funzionari pubblici in un procedimento legale e mette in discussione la gestione delle risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti. La discussione evidenzia le tensioni politiche e le difficoltà nella risposta alle emergenze.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Un ordine del giorno al limite del ridicolo. Un governo che vuole costituirsi parte civile contro dodici tecnici, funzionari pubblici e che lega a loro le risorse eventualmente ottenute in un processo alla ricostruzione dei territori. Davvero questa è la copertura finanziaria per la ricostruzione nei territori alluvionati in Emilia Romagna?". Lo dichiarano in una nota i deputati Pd Bakkali, Gnassi, Malavasi, Rossi e Vaccari. "Sulle alluvioni – sottolineano i parlamentari - la destra continua a lucrare politicamente e, ora che c'è da ricostruire insieme, sembra che qualche esponente di Fratelli d'Italia gioisca mentre i territori affrontano e gestiscono emergenze e allerte meteo, con la priorità della messa in sicurezza delle popolazioni".

