Bormio va avanti il progetto della tangenzialina dell' Alute | in Regione la maggioranza boccia l' Odg del Pd

La maggioranza regionale composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ha respinto in Consiglio Regionale l’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare del Partito Democratico, con cui si chiedeva di sospendere la “Tangenzialina di Bormio - Piana dell’Alute” e di avviare una. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Bormio, rispunta il progetto della “tangenzialina” dell’Alute: “I lavori approvati di nascosto. Sarà devastazione del territorio” - La “tangenzialina” dell’Alute, così l’hanno chiamata essendo lunga 800 metri, divide non solo la piana naturale che si trova all’ingresso di Bormio, ma anche la popolazione e gli amministratori locali ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Il Partito Democratico si oppone alla “Tangenzialina di Bormio”: depositato un Ordine del Giorno in Consiglio regionale - Il Partito Democratico della provincia di Sondrio e il Gruppo consiliare del PD in Consiglio regionale intervengono con decisione contro la realizzazione della cosiddetta “Tangenzialina di Bormio – Pi ... Si legge su primalavaltellina.it