Penne piange la morte di Salvatore Di Giosaffatte ex dipendente comunale e padre del direttore di Confindustria Medio Adriatico

Penne piange la perdita di Salvatore Di Giosaffatte, ex dipendente comunale e figura conosciuta nel territorio. Nato nel 1932, ha dedicato molti anni al servizio pubblico. È ricordato anche come padre di Luigi Di Giosaffatte, attuale direttore generale di Confindustria Medio Adriatico. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 91 anni, rappresenta una perdita significativa per la comunità locale.

