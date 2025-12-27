Lucca, 27 dicembre 2025 – Dolore a Palazzo Orsetti per la prematura scomparsa di Simona Celli, dipendente comunale morta nei giorni scorsi all’età di 60 anni. Simona Celli, ex dipendente della Provincia, da anni faceva parte del personale amministrativo del Comune e in particolare si occupava della centrale unica di committenza. I funerali si tengono stamani alle 10 nella chiesa di Vorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scomparsa a 60 anni Simona Celli, dipendente comunale

