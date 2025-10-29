Davanti al Venezuela il più grande spiegamento militare Usa | Molto probabilmente ci sarà un attacco missilistico
Con l'arrivo del gruppo d'attacco della portaerei USS Gerald Ford, gli Usa disporranno di 13 forze navali, più di 700 missili e oltre 180 Tomahawk. «Probabile un attacco, non l'invasione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Un'altra nave Usa davanti al Venezuela, non esclusi raid”. “Putin testa il supermissile nucleare e avanza in Donetsk”. Sono titoli di giornale dell’ultima ora. Continuano a soffiare venti di guerra… e noi possiamo dire che siamo stanchi e stufi di leggere questi ti Vai su Facebook
Navi Usa davanti al Venezuela. Maduro: “Trump vuole il conflitto”. Il motivo ufficiale è la lotta ai Narcos - X Vai su X
Davanti al Venezuela il più grande spiegamento militare Usa: «E non staranno a guardare. Probabile un attacco missilistico» - Con l'arrivo del gruppo d'attacco della portaerei USS Gerald Ford, gli Stati Uniti disporranno di 13 forze navali, più di 700 missili e oltre 180 Tomahawk. Come scrive msn.com