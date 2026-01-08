Manfredi | Serve una sanità integrata capace di intercettare le fragilità

Manfredi sottolinea l’importanza di una sanità integrata, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, in particolare a Napoli. È fondamentale rafforzare un sistema sanitario aperto al territorio e attento alle fragilità della popolazione, affinché possa offrire risposte concrete e efficaci. Questa visione mira a migliorare l’accesso e la qualità delle cure, favorendo una gestione più coordinata e inclusiva del sistema sanitario locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Abbiamo bisogno di una sanità che dia risposte concrete ai bisogni dei cittadini, soprattutto a Napoli dove c'è la necessità sempre più forte di avere un'azione sanitaria che sia più integrata, aperta al territorio e capace di intercettare le tante fragilità che abbiamo in città e nell'area metropolitana". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in visita all'Ospedale Cardarelli. "I costi della sanità – ha ricordato Manfredi – crescono sempre di più, l'assistenza è difficile ma non possiamo arretrare sul principio che la cura è un diritto per tutti. La società invecchia e ha sempre più bisogno di attenzione alla salute, serve quindi un modello organizzativo che risponda con maggiore efficienza alla domanda dei cittadini.

