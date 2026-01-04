Emergenza lupi in Parlamento Spinelli | Serve una strategia integrata e lungimirante

L’emergenza lupi richiede una risposta coordinata e pianificata. Spinelli sottolinea l’importanza di una strategia integrata e a lungo termine, che coinvolga enti e amministrazioni locali. Solo attraverso un approccio condiviso e ben strutturato sarà possibile affrontare efficacemente le sfide legate alla tutela della fauna e alla gestione del territorio. La collaborazione tra istituzioni rappresenta il punto di partenza per soluzioni sostenibili e durevoli.

"La politica deve approntare una strategia integrata e lungimirante, che coinvolga tutti gli enti competenti e le amministrazioni locali. Servono serietà, responsabilità e coraggio". Lo dice la senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli (nella foto). L'emergenza lupi continua a tenere banco. Presto la bozza del decreto concertata con il Masaf poco prima di Natale andrà in conferenza Stato-Regioni e poi sarà efficace. "Questo comporterà un contenimento di unità in tutta Italia – spiega Spinelli – in base ai dati derivanti da Ispra, le segnalazioni però sono aumentate quindi a mio avviso servirebbe un aggiornamento puntuale con una fotografia di oggi.

