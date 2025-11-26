One Planet One Health | in Parlamento il summit per una sanità integrata tra ambiente persone e animali

Roma, 26 novembre 2025 – “L’incontro del 28 novembre dal titolo ‘ One Planet, One Health ’ rientra tra le finalità proprie dell’Intergruppo Parlamentare One Health che è quello di organizzare audizioni, conferenze e dibattiti pubblici con l’obiettivo di studiare provvedimenti che facilitino l’introduzione di un modello di governance capace di superare l’attuale approccio frammentario in materia di tutela della salute ambientale, umana e animale”, è quanto si legge in un comunicato di Luciano Ciocchetti, promotore intergruppo parlamentare One Health e vicepresidente XII commissione Affari sociali Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it