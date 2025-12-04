Versanti a rischio a San Michele Portella Castanea e Curcuraci-Faro Superiore | partono i lavori di messa in sicurezza

L’Amministrazione dà il via libera all’avvio della gara sui lavori di messa in sicurezza e stabilizzazione dei versanti adiacenti le carreggiate stradali S. Michele, Portella Castanea e Curcuraci-Faro Superiore, per un importo complessivo di 500.000 euro. Gli interventi sono finanziati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

