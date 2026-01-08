Maltempo in Toscana | allerta gialla per pioggia e vento venerdì 9 gennaio

Il 9 gennaio 2026, la Toscana sarà interessata da un'allerta gialla per maltempo, con piogge e vento previsto nel pomeriggio. Le condizioni più intense si registreranno sulla regione centro-settentrionale, dalla Garfagnana al Valdarno superiore, accompagnate da raffiche di libeccio e ponente sulla costa e sull'Isola d’Elba. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per le eventuali criticità.

A partire dal pomeriggio di domani, 9 gennaio 2026, possibilità di locali temporali sulla Toscana centro-settentrionale, dalla Garfagnana fino al Valdarno superiore, accompagnati fin dalle prime ore della giornata da forti raffiche di venti di libeccio-ponente sulla costa centro-settentrionale e sull'Elba

Maltempo in Toscana: allerta arancione per mareggiate, codice giallo per pioggia e vento - Allerta arancione venerdì 9 gennaio 2026 per mareggiate sulla costa centro settentrionale e sull'arcipelago. corrierefiorentino.corriere.it

Maltempo, in Toscana allerta arancione per mareggiate - settentrionale e Arcipelago è stata emessa dalla Sala regionale della protezione civile dalle ore 12 di domani, venerdì 9 gennaio, e p ... msn.com

L’elenco delle scuole chiuse domani, mercoledì 7 gennaio, per maltempo e neve. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Lazio. Domani diramata allerta arancione e gialla - facebook.com facebook

Maltempo, in Toscana codice giallo per neve sulle zone appenniniche. Interessati anche Alto Mugello, Casentino e Valtiberina #ANSA x.com

