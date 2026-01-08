Maltempo il forte vento abbatte alberi e lampioni

Il maltempo ha portato vento intenso, abbattendo alberi e lampioni, e causando disagi nella zona di Messina e dei Nebrodi. La pioggia e le raffiche stanno interessando la costa e le aree interne, con effetti visibili sulla viabilità e sull’ambiente. Le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza e gestire eventuali emergenze.

Fiocchi sui Nebrodi, pioggia e vento lungo la costa. Messina e la sua provincia fanno i conti con l'ondata di maltempo che da ieri sera imperversa su tutta la Penisola. Temperatura in picchiata con minime che a livello del mare hanno toccato i 6 gradi mentre dagli 800 metri di quota la pioggia si.

Vento e maltempo flagellano il Nuorese, scattano decine di interventi - Vento e maltempo nel Nuorese: alberi e pali crollati, decine di interventi, con una giornata di superlavoro per gli uomini del 115 di Macomer, Siniscola, Lanusei, impegnati senza sosta a fronteggiare ... vistanet.it

Maltempo: vento abbatte copertura in lamiera dal tetto, intervento dei Vigili del fuoco - ] ... ecoaltomolise.net

POGGIO NATIVO "NEI GIORNI DEL FORTE MALTEMPO UN GRANDE LAVORO DI COMUNITÀ. GRAZIE A TUTTI" di Gianluca Vagni (Sindaco) In questi giorni difficili, segnati da pioggia incessante e da un maltempo che non ci dà tregua, il nostro territorio è st - facebook.com facebook

Maltempo: vento forte e mare agitato, allerta meteo della Protezione Civile in Campania x.com

