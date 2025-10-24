Maltempo in Toscana | vento forte nella notte alberi caduti a Follonica Scarlino e Gavorrano

Firenzepost.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco sono intervenuti, dal primo pomeriggio di ieri 23 ottobre e per tutta la notte appena trascorsa del 24 ottobre 2025, per numerosi danni causati dal forte vento di libeccio che ha interessato la provincia di Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

