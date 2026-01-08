Maltempo | allerta arancione per mareggiate in Toscana Su costa centro-settentrionale e Arcipelago

L’allerta arancione riguarda le mareggiate in Toscana, con particolare attenzione alla costa centro-settentrionale e all’Arcipelago. La protezione civile ha emesso un avviso a partire dalle 12 di venerdì 9 gennaio, estendendo l’allerta gialla dalla mezzanotte di oggi. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo di maltempo.

Toscana "allerta arancione emessa dalla nostra sala operativa per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago dalle ore 12 di domani venerdì 9 gennaio e per il resto della giornata, allerta gialla dalla mezzanotte di oggi. Allerta gialla per rischio idrogeologico nella giornata di domani su Toscana centro-settentrionale. Allerta gialla per rischio vento su costa centro-settentrionale e Arcipelago per tutta la giornata di domani"

