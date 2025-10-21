Maltempo | allerta arancione su Toscana nord occidentale e Arcipelago Temporali forti anche nel resto della Regione
FIRENZE – Allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre 2025, su Toscana centro-occidentale e Arcipelago. Lo rende noto il governatore Eugenio Giani spiegando che c’è anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione sempre per la giornata di domani. In . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
