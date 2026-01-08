Il 9 gennaio 2026 alle ore 17:00 si disputa il match dei quarti di finale della Coppa d’Africa tra Mali e Senegal. In questa occasione, le due nazionali si sfidano per conquistare un posto in semifinale. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici legati a questa partita.

Partono i quarti di finale di coppa d’Africa con il Mali che affronta il Senegal per un posto in semifinale. Gli aigles continuano ad essere una delle squadre più continue del panorama continentale, raggiungendo il traguardo dei quarti per la terza volta consecutiva. È stata una gara epica quella contro la Tunisia, con la squadra di Saintfiet ridotta in 10 uomini a causa dell’espulsione di Coulibaly a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mali-Senegal (Coppa d’Africa, 09-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Senegal-Sudan (Coppa d’Africa, 03-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Senegal-Sudan (Coppa d’Africa, 03-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici. Partita sulla carta agevole per i leoni della Teranga

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mali-Senegal quarti di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Coppa d’Africa Nigeria ed Egitto volano ai quarti di finale | ecco come sono andate le sfide contro Mozambico e Benin; Senegal-Sudan ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Senegal-Sudan Coppa d’Africa 03-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita sulla carta agevole per i leoni della Teranga.

Coppa d’Africa, nessuna vittoria e quarti di finale: il Mali attende il Senegal nel segno di Sinayoko - Con 4 pareggi in altrettante partite, il Mali si è conquistato i quarti di finale di Coppa d'Africa contro il Senegal ... gianlucadimarzio.com