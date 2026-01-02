Senegal-Sudan Coppa d’Africa 03-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Senegal e Sudan, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si disputerà a Tangeri il 3 gennaio alle 17:00. Di seguito, analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli scommettitori. Un’occasione importante per entrambe le squadre di proseguire nel torneo.

Si aprono gli ottavi di finale della coppa d'Africa con la sfida in programma a Tangeri tra il Senegal ed il Sudan. Un girone facile e così è stato per i leoni della Teranga che hanno chiuso con 7 punti fatti su 9 impattando esclusivamente lo scontro diretto contro il Congo. Nell'ultimo turno il Benin è stato travolto senza troppi problemi e .

Sudan in Coppa d'Africa: il calcio unisce il paese devastato dalla guerra civile, le maggiori squadre giocano all'estero - Solamente un giocatore della rappresentativa milita in Europa, la maggior parte nelle big sudanesi ospiti del campionato del Rwanda dopo lo stop al torneo locale in virtù della guerra civile che ha ... goal.com

Il Sudan si appresta ad affrontare il Senegal in un ottavo di finale che ovviamente non vede i sudanesi favoriti. Curiosità, i Serpentari si sono qualificati quasi senza segnare: l'unico gol, quello che ha dato loro la vittoria contro la Guinea Equatoriale, è a - facebook.com facebook

