Senegal-Sudan Coppa d’Africa 03-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Partita sulla carta agevole per i leoni della Teranga
L’ottavo di finale della Coppa d’Africa 2026 si disputa a Tangeri tra Senegal e Sudan, con inizio alle 17:00. La partita vede favoriti i padroni di casa, i Leoni della Teranga, in un confronto che sulla carta appare accessibile. Qui troverete formazioni, quote e pronostici per seguire al meglio questa sfida, che segna l’inizio degli incontri decisivi del torneo.
Si aprono gli ottavi di finale della coppa d’Africa con la sfida in programma a Tangeri tra il Senegal ed il Sudan. Un girone facile e così è stato per i leoni della Teranga che hanno chiuso con 7 punti fatti su 9 impattando esclusivamente lo scontro diretto contro il Congo. Nell’ultimo turno il Benin è stato travolto senza troppi problemi e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
La fortuna sfacciata del Sudan, agli ottavi di Coppa d’Africa senza aver mai segnato “veramente” un gol - I "Coccodrilli del Nilo" devono tutto all'autorete che ha regalato loro la vittoria nella sfida con la Guinea Equatoriale ... fanpage.it
Sudan in Coppa d'Africa: il calcio unisce il paese devastato dalla guerra civile, le maggiori squadre giocano all'estero - Solamente un giocatore della rappresentativa milita in Europa, la maggior parte nelle big sudanesi ospiti del campionato del Rwanda dopo lo stop al torneo locale in virtù della guerra civile che ha ... goal.com
Il Sudan si appresta ad affrontare il Senegal in un ottavo di finale che ovviamente non vede i sudanesi favoriti. Curiosità, i Serpentari si sono qualificati quasi senza segnare: l'unico gol, quello che ha dato loro la vittoria contro la Guinea Equatoriale, è a - facebook.com facebook
#Nazionali | I verdetti della fase a gironi della Coppa d'Africa: il Senegal di Ciss affronterà il Sudan agli ottavi, l'Angola di Nteka già eliminata. #AFCON2025 #TotalEnergiesAFCON2025 @StePicasso x.com
