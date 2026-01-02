Senegal-Sudan Coppa d’Africa 03-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Partita sulla carta agevole per i leoni della Teranga

L’ottavo di finale della Coppa d’Africa 2026 si disputa a Tangeri tra Senegal e Sudan, con inizio alle 17:00. La partita vede favoriti i padroni di casa, i Leoni della Teranga, in un confronto che sulla carta appare accessibile. Qui troverete formazioni, quote e pronostici per seguire al meglio questa sfida, che segna l’inizio degli incontri decisivi del torneo.

Si aprono gli ottavi di finale della coppa d'Africa con la sfida in programma a Tangeri tra il Senegal ed il Sudan. Un girone facile e così è stato per i leoni della Teranga che hanno chiuso con 7 punti fatti su 9 impattando esclusivamente lo scontro diretto contro il Congo. Nell'ultimo turno il Benin è stato travolto senza troppi problemi e .

