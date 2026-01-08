Mai successo prima Paralizzata a un occhio a 10 anni l’intervento incredibile in Italia | da non credere

Una bambina di 10 anni, paralizzata a un occhio, ha recuperato la vista grazie a un intervento innovativo in Italia. Il percorso diagnostico e terapeutico, condotto in collaborazione tra l’ospedale Giovanni XXIII di Bari e il Policlinico, ha portato a un risultato senza precedenti. Questa vicenda testimonia l’importanza di approcci multidisciplinari per affrontare condizioni complesse e offre nuove speranze per i pazienti pediatrici con problematiche simili.

Ha recuperato completamente la vista una bambina di 10 anni sottoposta a un complesso percorso diagnostico e terapeutico grazie alla collaborazione tra la Neurologia dell'ospedale Giovanni XXIII e le unità di Neurochirurgia e Otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. La piccola era arrivata al Pronto soccorso pediatrico con un grave offuscamento visivo e una paralisi dei muscoli oculari, sintomi che avevano subito fatto temere un danno neurologico serio e potenzialmente irreversibile. Gli accertamenti hanno evidenziato una mastoidite dell'orecchio destro complicata da una trombosi venosa cerebrale, estesa fino al seno cavernoso, una condizione associata a un rischio elevato di perdita permanente della vista.

