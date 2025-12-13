A 100 anni torna a vedere grazie a un intervento di cataratta all'occhio | Non è mai troppo tardi
A 100 anni, un uomo torna a vedere grazie a un intervento di cataratta all’occhio. L’operazione, eseguita con successo all’ospedale Di Venere di Bari, dimostra che la chirurgia della cataratta è sicura ed efficace anche in età avanzata, consentendo ai pazienti di recuperare autonomia e qualità di vita.
“La chirurgia della cataratta oggi è un trattamento sicuro ed efficace anche in età molto avanzata" hanno spiegato i medici dell'ospedale Di Venere di Bari dove il centenario è stato operato con successo riacquistando la vista ma soprattutto la propria autonomia quotidiana. Fanpage.it
