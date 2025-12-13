A 100 anni torna a vedere grazie a un intervento di cataratta all’occhio | Non è mai troppo tardi

Zazoom 13 dic 2025

A 100 anni, un uomo ha riacquistato la vista grazie a un intervento di cataratta presso l’ospedale Di Venere di Bari. I medici hanno sottolineato come la chirurgia moderna sia sicura ed efficace anche in età avanzata, permettendo ai pazienti di recuperare autonomia e qualità di vita. Un esempio di come la medicina possa superare ogni limite di età.

“La chirurgia della cataratta oggi è un trattamento sicuro ed efficace anche in età molto avanzata" hanno spiegato i medici dell'ospedale Di Venere di Bari dove il centenario è stato operato con successo riacquistando la vista ma soprattutto la propria autonomia quotidiana. Fanpage.it

