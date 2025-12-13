A 100 anni torna a vedere grazie a un intervento di cataratta all’occhio | Non è mai troppo tardi

A 100 anni, un uomo ha riacquistato la vista grazie a un intervento di cataratta presso l’ospedale Di Venere di Bari. I medici hanno sottolineato come la chirurgia moderna sia sicura ed efficace anche in età avanzata, permettendo ai pazienti di recuperare autonomia e qualità di vita. Un esempio di come la medicina possa superare ogni limite di età.

“La chirurgia della cataratta oggi è un trattamento sicuro ed efficace anche in età molto avanzata" hanno spiegato i medici dell'ospedale Di Venere di Bari dove il centenario è stato operato con successo riacquistando la vista ma soprattutto la propria autonomia quotidiana. Fanpage.it A 100 anni torna a vedere grazie a un intervento di cataratta all’occhio: “Non è mai troppo tardi” - “La chirurgia della cataratta oggi è un trattamento sicuro ed efficace anche in età molto avanzata" hanno spiegato i medici dell'ospedale Di Venere ... fanpage.it

Un uomo di 100 anni torna a vedere grazie a un intervento alla cataratta all'ospedale di Bari - L'anziano centenario, in buona salute, nell'ultimo periodo aveva subito un peggioramento della qualità della vita a causa del problema agli occhi ... virgilio.it

A 100 anni torna a vedere dopo un intervento di cataratta all'Ospedale Di Venere di Bari. Il responsabile dell'Oculistica, Acquaviva: "La cura degli occhi resta efficace anche in età molto avanzata". Oggi alle 11 la messa di Santa Lucia per il personale dell'osp - facebook.com facebook

Bari, a 100 anni torna a vedere dopo un intervento di cataratta: l'intervento all’Ospedale Di Venere x.com

13 DICEMBRE 2025 - BARI, A 100 ANNI TORNA A VEDERE DOPO UN INTERVENTO DI CATARATTA

Video 13 DICEMBRE 2025 - BARI, A 100 ANNI TORNA A VEDERE DOPO UN INTERVENTO DI CATARATTA Video 13 DICEMBRE 2025 - BARI, A 100 ANNI TORNA A VEDERE DOPO UN INTERVENTO DI CATARATTA