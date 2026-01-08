Mafia arrestato il latitante Scornaienchi Ferro | Segnale chiaro della presenza dello Stato sul terrirorio

Giuseppe Scornaienchi, latitante della criminalità organizzata, è stato arrestato dai carabinieri di Cosenza, in collaborazione con le forze di polizia di Catanzaro e Roma. L’operazione, condotta in un’area rurale di Cetraro, rappresenta un segnale della presenza dello Stato sul territorio e della lotta contro le reti mafiose. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di mettere fine alla fuga di un soggetto ritenuto di rilievo per l’attività criminale locale.

Giuseppe Scornaienchi è stato arrestato. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno rintracciato e fermato il latitante, in un’area rurale di Cetraro a Cosenza, insieme ai colleghi del comando provinciale di Catanzaro e allo Scico Roma della Guardia di finanza e all’intervento dei militari dello squadrone carabinieri eliportato cacciatori di Calabria. L’uomo, riferisce in una nota la procura di Catanzaro della Direzione distrettuale antimafia, era destinatario “di un’ordinanza cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mafia, arrestato il latitante Scornaienchi. Ferro: Segnale chiaro della presenza dello Stato sul terrirorio Leggi anche: Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Blitz della polizia dopo l'assalto a La Stampa. Piantedosi: «Segnale dello Stato» Leggi anche: Askatasuna sgomberato a Torino. Piantedosi: "Dallo stato un segnale chiaro" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ‘Ndrangheta a Cetraro, arrestato il latitante Giuseppe Scornaienchi - E' accusato di essere al vertice di una associazione criminale operante con «l’assenso del locale di ‘ndrangheta riferibile al clan Muto» ... corrieredellacalabria.it

‘Ndrangheta, arrestato a Cetraro il latitante Scornaienchi - Stamane, in area rurale di Cetraro (Centro costiero cosentino), i Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno rintracciato e arrestato il latitante Giuseppe Scornaienchi, unitamente al Comand ... secondopianonews.it

'Ndrangheta, arrestato il latitante Giuseppe Scornaienchi - Esponente di spicco delle cosche di Cetrato, è stato catturato in un'operazione congiunta di Guardia di Finanza e Carabinieri ... rainews.it

Intrecci tra mafia e politica: arrestato il consigliere comunale Gavino Di Gregorio. Altre 4 persone arrestate, 11 indagati e oltre 11 milioni di euro sequestrati tra Roma e la provincia di Latina - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.