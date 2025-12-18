Askatasuna sgomberato a Torino Piantedosi | Dallo stato un segnale chiaro

Questa mattina, a Torino, le forze dell’ordine hanno sgomberato il centro sociale Askatasuna, segnando un importante intervento dello Stato. Piantedosi ha commentato l’operazione come un segnale chiaro e deciso, sottolineando l’impegno a garantire ordine e legalità. L’evento riaccende il dibattito sulla gestione degli spazi autogestiti e sulla sicurezza urbana, aprendo una nuova fase di confronto tra istituzioni e realtà sociali locali.

© Ilfoglio.it - Askatasuna sgomberato a Torino. Piantedosi: "Dallo stato un segnale chiaro" All'alba di questa mattina a Torino c'è stato un blitz delle forze dell'ordine al centro sociale Askatasuna. La digos della questura cittadina, con il supporto dei reparti mobili, della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza, ha effettuato le perquisizioni sia all'interno dell'edificio occupato dal 1996 sia nelle abitazioni di militanti del centro sociale e di appartenenti a collettivi studenteschi, al termine delle quali il centro sociale è stato sgomberato e sequestrato. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti avvenuti nei mesi scorsi nel corso di alcune manifestazioni pro Pal, il primo dei quali alle Officine grandi riparazioni (Ogr) durante l’Italian Tech Week, poi alla sede di Leonardo e l'ultimo alla redazione del quotidiano La Stampa, durante il quale gli antagonisti chiedevano la liberazione dell'imam di Torino Mohamed Shahin. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Torino: sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa", Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" Leggi anche: Torino, centro sociale Askatasuna sgomberato. Piantedosi: "Non c'è spazio per violenza" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: Piantedosi alza la voce; Torino: sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de La Stampa, Piantedosi: Segnale chiaro dallo Stato; Askatasuna, sgomberato il centro sociale di Torino dopo l'assalto a La Stampa. Piantedosi: «Non c'è spazio per la violenza»; Torino, assalto al quotidiano La Stampa: sgomberato il centro sociale Askatasuna. Piantedosi: Segnalo dallo Stato. Askatasuna sgomberato a Torino. Piantedosi: "Dallo stato un segnale chiaro" - Le forze dell'ordine hanno perquisito e sequestratao l'edificio occupato dagli antagonisti che hanno assaltato La Stampa. ilfoglio.it

Sgomberato Askatasuna a Torino dopo l'assalto alla Stampa, sigilli al centro sociale. Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" - Operazione della Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro- ansa.it

Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna - A seguito dell'inchiesta sull'assalto alla sede de La Stampa, è stato sgomberato il centro sociale di Torino Askatasuna. msn.com

{$videoTitle}

#Torino Il centro sociale Askatasuna è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano La Stampa, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina. - facebook.com facebook

Che dite, sarà ora #Askatasuna #Torino x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.