Torino sgomberato il centro sociale Askatasuna Blitz della polizia dopo l' assalto a La Stampa Piantedosi | Segnale dello Stato

Le autorità tornano a fare pressione su Askatasuna, dopo l’assalto a La Stampa e le tensioni crescenti. La polizia ha sgomberato il centro sociale e perquisito le abitazioni dei militanti, segnando un deciso intervento dello Stato. Il sindaco annuncia la fine del patto con il centro, mentre Piantedosi definisce l’azione come un «segnale dello Stato» in un clima di crescente tensione a Torino.

© Xml2.corriere.it - Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Blitz della polizia dopo l'assalto a La Stampa. Piantedosi: «Segnale dello Stato»

Polizia anche  a casa dei militanti del centro sociale: perquisite alcune abitazioni. Il sindaco: «Fine del patto con il centro sociale». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Torino: sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa", Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato"

Leggi anche: Sgomberato il centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a "La Stampa". Piantedosi: "nessuno...

