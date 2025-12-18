Torino sgomberato il centro sociale Askatasuna Blitz della polizia dopo l' assalto a La Stampa Piantedosi | Segnale dello Stato

Le autorità tornano a fare pressione su Askatasuna, dopo l’assalto a La Stampa e le tensioni crescenti. La polizia ha sgomberato il centro sociale e perquisito le abitazioni dei militanti, segnando un deciso intervento dello Stato. Il sindaco annuncia la fine del patto con il centro, mentre Piantedosi definisce l’azione come un «segnale dello Stato» in un clima di crescente tensione a Torino.

A Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna - Giovedì mattina a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna, uno dei più noti in Italia. ilpost.it

Sgomberato Askatasuna a Torino dopo l'assalto alla Stampa, sigilli al centro sociale. Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" - Operazione della Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro- ansa.it

Torino, disordini al corteo degli anarchici: cariche della polizia e cassonetti incendiati

Torino, sgomberato #Askatasuna. Piantedosi: "Non c'è spazio per la violenza" x.com

#Torino Il centro sociale Askatasuna è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano La Stampa, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina. - facebook.com facebook

