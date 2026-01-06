Choc a Lugo madre e figlio trovati morti in casa | lui deceduto diversi giorni prima

A Lugo, in via Risorgimento, sono stati trovati morti una donna di 86 anni e suo figlio di 61. La scoperta è avvenuta ieri sera nell’appartamento, con il decesso di Riccardo Maceroni avvenuto diversi giorni prima. La tragedia ha suscitato attenzione e si stanno ancora approfondendo le cause del decesso.

Lugo (Ravenna), 6 gennaio 2026 – Duplice tragedia ieri sera in un appartamento situato al civico 123 di via Risorgimento a Lugo, dove Luisella Pirazzoli, 86 anni, ed il figlio 61enne Riccardo Maceroni, che vivevano insieme, sono stati rinvenuti privi di vita. Alla luce della prima ispezione cadaverica eseguita dal medico legale sopraggiunto sul posto, non sono emersi elementi che facciano ritenere al coinvolgimento di terze persone. L'allarme dato da un familiare. L'ipotesi è che si sia trattato di due decessi dovuti a cause naturali. Il tragico episodio è venuto alla luce intorno alle 18.30 di ieri, dopo che un famigliare, non avendo più loro notizie da poco meno di un mese, dopo essersi recato presso la abitazione senza ricevere alcuna risposta, ha allertato le forze dell'ordine.

