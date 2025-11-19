Madre e figlio trovati morti in Salento | ipotesi omicidio-suicidio

Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento, Elia (8 anni) era disteso sul lettone, in camera della madre, senza vita. Nessuna ferita da arma da taglio: la morte è avvenuta per soffocamento o strangolamento. Poco prima, nelle acque della vicina Torre dell'Orso, un sub aveva ritrovato un corpo, quello di Najoua Minniti (35 anni), mamma di Elia. Secondo le ipotesi degli inquirenti, potrebbe essere stata lei a uccidere il figlio prima di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Madre e figlio trovati morti in Salento: ipotesi omicidio-suicidio

Altre letture consigliate

Telesveva. . Bimbo di 8 anni ucciso in casa, il corpo della madre recuperato in mare: ipotesi omicidio-suicidio nel Leccese #lecce #cronaca #omicidio #suicidio #madre #figlio - facebook.com Vai su Facebook

Madre e figlio trovati morti in punti diversi nel Leccese. L'ex marito di lei e padre del piccolo ha dato l'allarme perché non aveva loro notizie #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X

Madre e figlio trovati morti nel Leccese, si fa strada l’ipotesi dell’omicidio-suicidio - La Procura disporrà l’autopsia sui corpi di Najoua Minnito ed Elia Perrone. Si legge su altarimini.it

Calimera, madre e figlio trovati morti: nessuna ferita sul corpo del piccolo - La donna, originaria della Calabria, aveva recentemente condiviso sui social una foto in famiglia con la didascalia “Ogni tanto riusciamo a riunire tutta la famiglia”, scattata sullo sfondo del mare, ... Lo riporta giornaledipuglia.com

Tragedia in Puglia, madre e figlio trovati morti: la 35enne era originaria di Reggio Calabria - suicidio per la morte di Najoua Minnito ed Elia Perrone, madre e figlio di 35 e 8 anni, trovati senza vita ieri a poche ore di distanza e in due luogh ... Come scrive strettoweb.com