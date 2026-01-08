Madonna lo ha appena fatto! Impressionante | c’entra la big italiana!

Recentemente, Madonna ha condiviso una versione di “La bambola”, celebre brano di Patty Pravo del 1968. La scelta di reinterpretare questa icona della musica italiana ha suscitato attenzione e curiosità, dimostrando un gesto di rispetto e apprezzamento verso la musica del nostro paese. Questa sorpresa rappresenta un momento significativo, unendo due mondi musicali distinti e consolidando il suo legame con la cultura italiana.

Madonna rende omaggio a un’icona della musica italiana e lo fa in modo del tutto inatteso. La popstar americana ha pubblicato a sorpresa una cover de “La bambola”, storico successo del 1968 firmato e interpretato da Patty Pravo. Il brano, cantato interamente in italiano da Madonna, è stato rilasciato sulle principali piattaforme digitali ed è stato scelto come colonna sonora della nuova campagna pubblicitaria di un profumo della maison Dolce & Gabbana. La canzone porta il titolo ufficiale di “La bambola (for Dolce & Gabbana – The One)” ed è comparsa su YouTube con la data di ieri, raccogliendo in poche ore decine di migliaia di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

