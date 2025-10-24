Suzuki Parma il portiere esce allo scoperto | Voglio fare il salto in una big come Bonny E quella big italiana lo ha messo nel mirino per la prossima estate

Suzuki Parma: l'ascesa del talento giapponese che ha conquistato l'Emilia. Ora per lui il futuro si preannuncia in una big. Dal Belgio a Parma, passando per la Premier League solo sfiorata: la storia di Suzuki è quella di un calciatore giovane ma già maturo, metodico e ambizioso.

SUZUKI CONQUISTA IL MILAN Secondo Tuttosport il Milan è stregato dalle prestazioni del giapponese In caso di mancato rinnovo a Maignan, i rossoneri punterebbero sul portiere del Parma Ti piacerebbe vederlo con la maglia del Milan #Suzuki #Ac - facebook.com Vai su Facebook

Zion Suzuki è stato eletto MVP di #GenoaParma dai nostri tifosi sulla App ufficiale del Parma Calcio Scarica la app e vota anche tu i prossimi MVP https://linktr.ee/parmacalcio_app - X Vai su X

Milan-Chelsea per Suzuki: "Voglio diventare uno dei migliori portieri del mondo, sono concentrato su Parma e Mondiale. A gennaio con Bonny all'Inter…" - Il 23enne portiere giapponese del Parma ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Sono arrivato piccolissimo nell'Urawa Red Diamo ... Da msn.com

Pagelle Genoa-Parma: Suzuki blinda il pari - Parma, per la 7° giornata di Serie A 2025/2026: Suzuki è il migliore del match ... Si legge su calciomagazine.net

Tutti pazzi per Suzuki | Cifre folli per il portiere del Parma: ma lui ha scelto di restare in Serie A - Le mirabolanti parate di Suzuki e il suo stato di forma hanno fatto impazzire mezza Europa. interdipendenza.net scrive