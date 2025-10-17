Mia figlia ha appena fatto il suo primo foro con il trapano a processo la chirurga che ha fatto partecipare la bimba 12enne all’intervento al cranio

Una neurochirurga di 48 anni e un suo collega sono finiti sotto processo per aver permesso alla figlia di 12 anni di assistere a un delicatissimo intervento cranico su un paziente adulto. Alla sbarra anche un suo collega, che avrebbe lasciato che l a ragazzina maneggiasse un trapano chirurgico in sala operatoria. L’episodio risale allo scorso anno. La dottoressa, chiamata d’urgenza per operare un uomo arrivato in ospedale a Graz con un grave trauma cranico, si trovava in quel momento insieme alla figlia, presente in ambulatorio. Secondo quanto riferito, la giovane avrebbe insistito per seguire la madre in sala operatoria. 🔗 Leggi su Open.online

