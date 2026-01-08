Macron | Usa si allontanano da alleati aggressività neocoloniale
Il commento di Macron evidenzia come gli Stati Uniti stiano progressivamente allontanandosi da alcuni alleati e riducendo l’adesione alle regole internazionali. Questa tendenza solleva interrogativi sulla coesione globale e sugli effetti di un approccio più aggressivo e neocoloniale nelle politiche estere statunitensi. Un’analisi che invita a riflettere sulle implicazioni di tali cambiamenti nel contesto internazionale.
Gli Stati Uniti si stanno “progressivamente allontanando” da alcuni alleati e “ liberandosi dalle regole internazionali “. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso annuale agli ambasciatori. Lo riporta Bfmtv. Macron ha menzionato anche “un’aggressività neocoloniale” sempre più diffusa nelle relazioni diplomatiche. Gli Stati Uniti sono una potenza consolidata, ma che si sta gradualmente allontanando da alcuni dei suoi alleati e liberandosi dalle regole internazionali che fino a poco tempo fa promuoveva, sia nel commercio, sia in alcune questioni di sicurezza, sia in alcuni forum”, le parole del capo dell’Eliseo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
