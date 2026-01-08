Macron striglia gli USA | Aggressività neocoloniale si stanno allontanando da alcuni alleati Cosa prevede il piano di Trump sul petrolio

Il confronto tra Francia e Stati Uniti si intensifica, con il presidente Macron che critica l’atteggiamento aggressivo e neocoloniale di Washington, accusata di allontanarsi da alcuni alleati. Nel frattempo, si discute del piano di Trump sul petrolio e delle tensioni legate alle petroliere sequestrate e alla crisi venezuelana. Questo scenario evidenzia le complesse dinamiche geopolitiche che coinvolgono le principali potenze mondiali in un contesto di crescente instabilità.

Sul caso delle petroliere fantasma poste sotto sequestro e il caos venezuelano a bacchettare Washington è anche la Francia. Gli Stati Uniti di Trump, ha detto Emmanuel Macron, si stanno «progressivamente allontanando» da alcuni alleati e «si svincolano dalle regole internazionali ». Nel suo discorso annuale davanti agli ambasciatori, il presidente francese ha anche evocato una forma di «aggressione neocoloniale» sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. «Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente», si rammarica Macron, secondo cui ci stiamo avviando verso « un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Macron: "Usa si allontanano da alleati, aggressività neocoloniale" Leggi anche: Macron: «Gli Usa si stanno allontanando dagli alleati»

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.