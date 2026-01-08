Macron provoca Trump | Gli Usa si allontanano dagli alleati non accettiamo il neocolonialismo

In un recente intervento, il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato le politiche degli Stati Uniti, sottolineando come si stiano allontanando dai propri alleati e respingendo le dinamiche di neocolonialismo. Il riferimento è alle azioni di Donald Trump in Venezuela, Groenlandia e Sud America, evidenziando un confronto tra le due potenze e le loro rispettive posizioni sulla scena internazionale.

Il riferimento, neanche troppo velato, è alle azioni del presidente Usa, Donald Trump, nei confronti della Venezuela e alle sue minacce rivolte alla Groenlandia e a diversi altri Paesi dell'America del Sud. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

