Macron scatenato contro Trump | No al nuovo colonialismo e imperialismo Gli Usa si stanno allontanando dagli alleati

Emmanuel Macron ha espresso forti critiche nei confrontieri di Donald Trump, condannando ciò che definisce un nuovo colonialismo e imperialismo da parte degli Stati Uniti. Il presidente francese ha sottolineato la necessità di un’autonomia europea e ha evidenziato come gli Usa si stiano allontanando dagli alleati tradizionali. Le sue parole riflettono un clima di tensione e un richiamo alla collaborazione più equilibrata tra le nazioni.

No al "nuovo colonialismo e imperialismo" Usa. Basta "vassallaggio" europeo. Sono parole durissime quelle che un ruvido e permalosissimo Emmanuel Macron pronuncia all'indirizzo di Donald Trump davanti agli ambasciatori francesi riuniti all'Eliseo. "Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo. Ma rifiutiamo anche il vassallaggio e il disfattismo". Così il presidente francese che vorrebbe intestarsi la crociata per il riscatto europeo nei confronti di Washington. "Quello che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa è andato nella giusta direzione. Più autonomia strategica, meno dipendenza dagli Stati Uniti e dalla Cina".

Macron contro gli Usa: “Si stanno allontanando dagli alleati, rifiutiamo il nuovo colonialismo e il vassallaggio” - Il presidente francese denuncia la 'legge del più forte' e la crisi del multilateralismo, criticando le recenti mosse americane ... ilfattoquotidiano.it

Macron: “Rifiutiamo nuovo colonialismo e imperialismo, gli Usa si stanno allontanando dagli alleati” - Il duro discorso del presidente francese contro gli Stati Uniti dopo il blitz in Venezuela e le minacce di Trump sulla Groenlandia: “E’ in vigore la legge del ... repubblica.it

ORA VON DER LEYEN CONGELERA' GLI ASSETTI FINANZIARI USA IN EUROPA E FARA' UN DEBITO COMUNE DI 90 MILIARDI PER MANDARE ARMI AL VENEZUELA Mentre Calenda si tatuerà la faccia di Maduro sull'altro polso, Merz, Macron e Starmer - facebook.com facebook

