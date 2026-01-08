Macron contro gli Usa | Si stanno allontanando dalle regole internazionali

Il confronto tra Francia e Stati Uniti si intensifica, con Macron che critica le recenti azioni di Washington, come il blitz in Venezuela e le ambizioni sulla Groenlandia. Le tensioni evidenziano una crescente divergenza tra gli alleati europei e la politica americana, mettendo in discussione il rispetto delle regole internazionali. Un quadro che riflette le complessità delle relazioni globali e le sfide di un ordine mondiale in evoluzione.

Il blitz in Venezuela e le mire sulla Groenlandia hanno creato una spaccatura tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gli alleati europei. Contro le mosse del leader americano si è espresso Emmanuel Macron, in un discorso agli ambasciatori francesi riuniti per l'abituale conferenza di inizio anno. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, gli Usa "si stanno progressivamente allontanando" da alcuni alleati e "liberandosi delle regole internazionali ", facendo un uso sempre più frequente di "un' aggressività neocoloniale " nelle relazioni diplomatiche. Il presidente francese ha anche sottolineato che "le istituzioni multilaterali funzionano sempre meno bene" e che "viviamo in un mondo di grandi potenze con una forte tentazione di spartirsi il mondo", rifiutando sia "il nuovo colonialismo", sia il "disfattismo" e invitando a " reinvestire nell'Onu " per affrontare questa situazione perché, a detta sua, "sarebbe assurdo non farlo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Macron contro gli Usa: "Si stanno allontanando dalle regole internazionali" Leggi anche: Così gli Usa si sfilano dalle guerre Leggi anche: Venezuela, si alza la tensione: gli Usa sequestrano una petroliera. Trump conferma e avverte: “Stanno per succedere altre cose” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale», Cina chiede rilascio immediato. Ue: «Sosteniamo transizione democratica»; Francia24: Macron cambia idea su Maduro – Reazioni all’esfiltrazione del dittatore venezuelano (agg 4/1/2026); I «volenterosi» agganciano gli Usa per la foto di gruppo. Macron attacca gli Usa: "Aggressività neocoloniale, si stanno allontanando dalle regole internazionali" - Il blitz in Venezuela e le mire sulla Groenlandia hanno creato una spaccatura tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gli alleati europei. ilgiornale.it

Macron attacca gli Usa: «Si stanno liberando delle regole internazionali, puntano a una nuova aggressività neocoloniale» - Il presidente Emmanuel Macron reagisce alle ultime azioni degli Stati Uniti, e forse anche alla presa in giro subita martedì da Donald Trump, con un duro discorso da ... msn.com

FRANCIA - Macron: "Gli Stati Uniti si stanno allontanando dagli alleati e dalle norme internazionali" - Gli Stati Uniti di Donald Trump si stanno "progressivamente allontanando" da alcuni alleati e "si svincolano dalle regole internazionali": è quanto deplora il presidente francese, Emmanuel Macron, nel ... msn.com

Non ho capito perché i soldati italiani, professionisti e che stanno in tante missioni internazionali, non dovrebbero dare il loro contributo in Ucraina, nel dopoguerra. Per la retorica dei nostri ragazzi Per la contrarietà di Vannacci Per fare un dispetto a Macron x.com

Corriere della Sera. . Donald Trump ha preso pesantemente in giro Emmanuel Macron e ne ha imitato l'accento sostenendo che il presidente francese lo ha «pregato» di non imporre dazi pesanti contro i prodotti francesi. Durante un intervento al Kennedy Ce - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.