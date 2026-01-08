Macron contro gli Usa | Si stanno allontanando dalle regole internazionali

Il confronto tra Francia e Stati Uniti si intensifica, con Macron che critica le recenti azioni di Washington, come il blitz in Venezuela e le ambizioni sulla Groenlandia. Le tensioni evidenziano una crescente divergenza tra gli alleati europei e la politica americana, mettendo in discussione il rispetto delle regole internazionali. Un quadro che riflette le complessità delle relazioni globali e le sfide di un ordine mondiale in evoluzione.

Il blitz in Venezuela e le mire sulla Groenlandia hanno creato una spaccatura tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gli alleati europei. Contro le mosse del leader americano si è espresso Emmanuel Macron, in un discorso agli ambasciatori francesi riuniti per l'abituale conferenza di inizio anno. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, gli Usa "si stanno progressivamente allontanando" da alcuni alleati e "liberandosi delle regole internazionali ", facendo un uso sempre più frequente di "un' aggressività neocoloniale " nelle relazioni diplomatiche. Il presidente francese ha anche sottolineato che "le istituzioni multilaterali funzionano sempre meno bene" e che "viviamo in un mondo di grandi potenze con una forte tentazione di spartirsi il mondo", rifiutando sia "il nuovo colonialismo", sia il "disfattismo" e invitando a " reinvestire nell'Onu " per affrontare questa situazione perché, a detta sua, "sarebbe assurdo non farlo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

