Così gli Usa si sfilano dalle guerre

La National Security Strategy (NSS) degli Stati Uniti rappresenta un documento chiave che definisce gli interessi e le minacce principali per la sicurezza nazionale, obbligando il presidente a presentarlo al Congresso. Recentemente, si osserva un cambiamento nel approccio statunitense alle guerre, evidenziando una tendenza a sfilarsi dai conflitti armati e a ridefinire le strategie di sicurezza.

La National Security Strategy (NSS) degli Stati Uniti è prevista da una legge che impone al presidente di presentare al Congresso un documento nel quale definire i principali interessi e le più importanti minacce e nel quale indicare come tutelare la sicurezza nazionale. Anche se non ha forza di legge in senso stretto, è questo il documento che definisce le priorità alle quali il dipartimento della Guerra deve adeguare i propri assetti militari, il dipartimento di Stato deve calibrare le relazioni con alleati e rivali, il dipartimento del Commercio deve indirizzare le politiche industriali e commerciali e le agenzie d'Intelligence devono concentrare la propria azione di raccolta d'informazione e di analisi sulle minacce identificate come prioritarie.