Venezuela si alza la tensione | gli Usa sequestrano una petroliera Trump conferma e avverte | Stanno per succedere altre cose

Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela si intensificano con il sequestro di una petroliera statunitense al largo delle coste venezuelane. L'evento, confermato dall'amministrazione Trump, ha suscitato preoccupazioni di possibili sviluppi futuri nella regione. Trump ha inoltre avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori azioni, intensificando il clima di incertezza tra i due Paesi.

Roma, 10 dicembre 2025 – L'amministrazione Trump ha sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela: lo scrive la Reuters citando due funzionari Usa. L'operazione avviene nel contesto di un massiccio rafforzamento militare statunitense nella regione, che include una portaerei, aerei da combattimento e decine di migliaia di soldati. Le fonti hanno affermato che l'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera statunitense ma non hanno specificato il nome della petroliera né il luogo esatto dell'intercettazione. Il Venezuela ha esportato oltre 900.000 barili al giorno di petrolio il mese scorso, la terza media mensile più alta finora quest'anno, grazie all'importazione di nafta da parte della compagnia statale Pdvsa per diluire la sua produzione di petrolio extra pesante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezuela, si alza la tensione: gli Usa sequestrano una petroliera. Trump conferma e avverte: “Stanno per succedere altre cose”

Venezuela, si alza la tensione: gli Usa sequestrano una petroliera - Roma, 10 dicembre 2025 – L'amministrazione Trump ha sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela: lo scrive la Reuters citando due funzionari Usa. Da msn.com

Crisi Venezuela-Usa, l’Iran si schiera con Maduro: “Provocazioni da Washington” - Trump avverte Maduro, scoppia una battaglia legale negli Stati Uniti e aumentano le incertezze sulla partecipazione d ... Scrive msn.com

PRESIDIO DI SOLIDARIETA' CON LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA Venerdì 5 dicembre - ore 17.30 Pisa Presidio in Piazza Gaza (XX settembre) Da circa 3 mesi gli Stati Uniti hanno mobilitato ingenti forze e mezzi nel mar dei Caraibi con la - facebook.com Vai su Facebook