Macron | allontanamento Usa da alleati

Secondo Emmanuel Macron, gli Stati Uniti stanno progressivamente allontanandosi da alcuni alleati, allontanandosi dalle regole internazionali. Questa dinamica potrebbe influenzare gli equilibri diplomatici e le relazioni internazionali, evidenziando un cambiamento nei rapporti tra gli Stati Uniti e i loro alleati tradizionali. È importante analizzare le implicazioni di questo allontanamento nel contesto geopolitico attuale.

16.42 Gli Stati Uniti si stanno "progressivaamente allontanando" da alcuni alleati, "liberandosi dalle regole internazionali". Così il presidente francese Macron nel suo discorso agli ambasciatori. Macron parla di una "aggressività neocoloniale" sempre più diffusa nelle relazioni diplomatiche. "Le Istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno bene. Ci stiamo evolvendo in un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta",afferma. No alla "vassallizzazione a al disfattismo".Più "autonomia strategica".

