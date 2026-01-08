Luchini ci riprova | il sogno della medaglia

Luchini si prepara nuovamente con l’obiettivo di raggiungere risultati significativi nel suo sport. Per ogni atleta, stabilire obiettivi chiari è fondamentale per mantenere motivazione e concentrazione. Pur senza voler anticipare troppo, il suo desiderio è lasciare un’impronta duratura nel mondo dello sport praticato, perseguendo con impegno e determinazione un traguardo importante.

Obiettivi? Ogni sportivo se li dà, altrimenti diventa difficile gareggiare. Il mio è quello di entrare nella storia dello sport che pratico, ergo non voglio sbilanciarmi. Dico che ci si può entrare in tre modi e spero di entrarci nel primo modo. Jacopo Luchini, non senza una buona dose di scaramanzia, ha così indicato tra le righe il sogno che culla in vista delle Paralimpiadi di Milano e Cortina: lo snowboarder di Montemurlo sogna una medaglia olimpica, meglio se del metallo più pregiato, per sfatare un tabù. Già, perché nonostante le numerose vittorie internazionali, per completare un palmarès già adesso ricchissimo manca solo una medaglia dei Giochi: l'atleta classe 1990 aveva già gareggiato a Pyeongchang 2018 e a Pechino 2022, ma in nessuno dei due casi (pur andandoci molto vicino) era incredibilmente riuscito a salire sul podio.

Para snowboard, medaglia di bronzo in Coppa del Mondo per Jacopo Luchini - A Landgraaf, in Olanda, si è svolta l'ultima tappa di Coppa del Mondo di para snowboard.

