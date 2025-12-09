Giro d' Italia 2026 Fortunato ci riprova | Sogno la classifica ma la cronometro
Lorenzo Fortunato torna a puntare al Giro d'Italia 2026, sognando di migliorare la propria posizione in classifica generale. Dopo aver dimostrato il suo valore sul Zoncolan nel 2021, il ciclista azzurro cerca di riscrivere il proprio destino in una corsa che, finora, gli ha regalato maggiori soddisfazioni in altre specialità.
Roma, 9 dicembre 2025 - Quando, nel Giro d'Italia 2021, domò il mai banale Zoncolan, per molti tra appassionati e addetti ai lavori nacque una nuova stella del ciclismo azzurro: in realtà, come spesso successo negli ultimi anni, anche la carriera di Lorenzo Fortunato ha preso un'altra piega che mal si è sposata, almeno finora, con la cura della classifica generale, che per quanto riguarda la Corsa Rosa ha visto nel 12esimo posto del 2024 il miglior piazzamento assoluto in un Grande Giro. Al di là delle ambizioni, la certezza della prossima stagione del corridore emiliano sembra proprio il Giro d'Italia 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
