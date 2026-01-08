Lucchese - Zenith Prato | la sfida continua La Pantera resta imbrigliata sul filo di lana

La sfida tra Lucchese e Zenith Prato si conclude con un pareggio di 1-1, mantenendo entrambe le squadre in equilibrio. La partita, combattuta nel rispetto delle regole, ha visto momenti di tensione e impegno, senza risultati decisivi. La Pantera resta in corsa, ma con la consapevolezza della necessità di migliorare nelle prossime occasioni. Un incontro che testimonia l’equilibrio tra le forze in campo e la volontà di proseguire il cammino.

Lucchese 1 Zenith Prato 1 LUCCHESE (4-3-3): Milan; Xeka, Pupeschi, Rotondo, Lorenzini; Bartolotta, Santeramo, Russo (27’ st Sansaro); Colferai (38’ st Caggianese), Camilli (47’ st Ragghianti), Piazze (34’ st Riad). (A disp.: Ennached, Venanzi, Picchi, Onu, Palma). All.: Pirozzi. ZENITH PRATO (3-5-2): Brunelli; Casini (1’ st Banchelli), Tempestini, Cela; Toccafondi, Hanxhari (35’ st Castiello), Saccenti, Moussaid, Geri (15’ st Danti); Parrini (20’ st Palaj), Del Pela. (A disp.: Caroti, Fiaschi, Sinisgallo, Fallaci, Nannipieri). All.: Settesoldi. Arbitro: Poggianti di Livorno (assistenti: Di Legge di Pisa e Norgiolini di Arezzo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Zenith Prato: la sfida continua. La Pantera resta imbrigliata sul filo di lana Leggi anche: Lucchese - Verso lo sprint del giro di boa. La Pantera vuole virare davanti allo Zenith Leggi anche: Lucchese - Rossoneri verso il "tour de force". Una Pantera... Real per restare allo... Zenith La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scontro ad alta quota per la Zenith Prato: amaranto in visita nella tana della Lucchese; La Zenith va a Lucca: è scontro in vetta; Lucchese, nel big match esce il segno X. Con lo Zenith Prato è 1-1; Porta Elisa News. La Zenith va a Lucca: è scontro in vetta - Gli amaranto oggi alle 14,30 saranno ospiti sul campo della Lucchese, attualmente prima proprio con i pratesi. lanazione.it

Lucchese, c’è la sfida all’altra capolista Zenith. Pirozzi rivoluziona l’undici iniziale (0-0) - In campo dal 1' Xeka, Rotondo e Piazze mentre Venanzi, Caggianese e Riad partono dalla panchina. luccaindiretta.it

Via agli scontri diretti - Seconda sfida in tre giorni per la Lucchese che domani pomeriggio al Porta Elisa ospita la Zenith Prato: sarà il primo di tre scontri diretti con le altre formazioni che occupano la parte alta della c ... gazzettalucchese.it

Lucchese-Zenith Prato 1-1 LUCCHESE: Milan, Xeka, Lorenzini, Santeramo, Pupeschi, Rotondo, Bartolotta, Russo (72’ Sansaro), Camilli (91’ Ragghianti), Colferai (83’ Caggianese), Piazze (78’ Riad) A disp.: Ennached, Venanzi, Picchi, Onu, Palma All.: Sergio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.