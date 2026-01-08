Lotito show dopo Lazio-Fiorentina litiga con un tifoso ed esclama | Che devo fare sparare agli arbitri?

Dopo la partita tra Lazio e Fiorentina, terminata con un pareggio 2-2, il presidente Claudio Lotito è stato protagonista di un episodio di tensione. In un momento di scompiglio, ha avuto un alterco con un tifoso e ha pronunciato una frase controversa rivolta alla classe arbitrale. Questo episodio ha attirato l’attenzione, sollevando interrogativi sulla gestione della pressione e sulle reazioni dei dirigenti in situazioni di disagio.

Dopo il 2-2 all'Olimpico contro la Fiorentina il presidente della Lazio ha vissuto attimi di agitazione: prima una lite con un tifoso e poi dichiarazioni choc contro la classe arbitrale.

