Quando Lino Banfi sconfessò Lotito | Era tifoso della Roma e ce l’aveva con gli arbitri

In un’intervista rilasciata qualche anno fa alla Gazzetta dello Sport Lino Banfi, grande tifoso della Roma, ha raccontato un aneddoto particolare riguardante il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Lino Banfi su Lotito romanista. «Quando ancora non era il presidente della Lazio veniva a vedere la Roma. Ricordo che si sedeva sempre vicino a noi questo signore che ce l’aveva con gli arbitri. Poi chiesi: ‘Ma chi è?’. Mi dissero che aveva un’impresa di pulizie e che si chiamava Claudio Lotito. Ogni volta pensavo ‘mamma mia, ma sempre vicino a questo dobbiamo stare?’. Poi col tempo siamo diventati amici ed è venuto anche a recitare una parte nell’Allenatore nel Pallone 2. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

