Lazio-Fiorentina Lotito un fiume in piena sugli arbitri | Non finisce qui E annuna Taylor | È fatta

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso forti critiche sugli arbitraggi durante la conferenza stampa, sottolineando che la questione non si esaurirà facilmente. Contestualmente, ha annunciato l'arrivo di Taylor, segnando un passo importante sul fronte del mercato. Tra i temi trattati, anche le recenti sfide con la Fiorentina e alcune riflessioni sulla squadra di Sarri, in un momento di particolare attenzione per i biancocelesti.

Il presidente biancoceleste si è sfogato in conferenza stampa sui due temi principali, il mercato e la questione arbitri Non solo Sarri. Nel postpartita di Lazio-Fiorentina Claudio Lotito ha preso la parola in conferenza stampa per sfogarsi sulla questione arbitri e spiegare alcune questioni di mercato. Claudio Lotito (Ansafoto) – calciomercato.it Sugli arbitri. “Io all’inizio sono abituato a non pensare male ma a essere collaborativo. Noi dobbiamo risolvere i problemi, non facciamo la corsa contro qualcuno. Io feci un comunicato stampa. Quando si verificano una serie di episodi che non possono essere dettati dalla casualità, non di lamentela ma per preservare la credibilità del sistema. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Fiorentina, Lotito un fiume in piena sugli arbitri: “Non finisce qui”. E annuna Taylor: “È fatta” Leggi anche: Taylor alla Lazio: Lotito tratta con l'Ajax per il post Guendouzi Leggi anche: Sugli arbitri è scontro tra Lazio e Lega Serie A Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lazio, Lotito: «Arbitri recidivi, attendo risposte dalla Lega». E annuncia Taylor: «Già preso, e il mercato non finisce qui» - Fiorentina, il presidente Claudio Lotito si è presentato in sala stampa per fare un punto sui torti arbitrali e sul calciomercato. msn.com

Lotito rivela un retroscena su Ratkov e assicura: "La Lazio non smantella. E su Castellanos..." - Prima del match contro la Fiorentina all'Olimpico il presidente ha parlato di mercato, del nuovo attaccante biancoceleste e della cessione del Taty: cos'ha detto ... msn.com

Lazio, parla Lotito: «Voglio tranquillizzare tutti: la Lazio non sta smantellando nulla. Il profitto viene reinvestito» - Lazio, Lotito parla con i tifosi biancocelesti: «Voglio tranquillizzare tutti: la Lazio non sta smantellando nulla» A ridosso del fischio d’inizio di Lazio-Fiorentina, il presidente Claudio Lotito è i ... calcionews24.com

SERIE A | Lazio-Fiorentina finisce 2-2 nella 19ma giornata di campionato. #ANSA - facebook.com facebook

Rigori e polemiche: all'Olimpico è 2-2 tra Lazio e Fiorentina x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.