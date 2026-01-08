Lodo Mondadori respinti a Strasburgo i ricorsi della famiglia Berlusconi e di Fininvest La corte europea | Processi equi
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto i ricorsi della famiglia Berlusconi e di Fininvest riguardo al Lodo Mondadori, confermando la legittimità della revisione della sentenza del 1991. La decisione sottolinea che i processi sono stati condotti nel rispetto dei principi di equità e legalità. Questa pronuncia chiude definitivamente una vicenda giudiziaria complessa, confermando la corretta applicazione delle norme nel rispetto del diritto europeo.
Milano - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la revisione della sentenza del 1991 sul Lodo Mondadori, viziata da un accertato atto di corruzione, è stata legittima e non ha violato il principio della "cosa giudicata". La sentenza. Con una sentenza pubblicata oggi, i giudici di Strasburgo hanno respinto all'unanimità il ricorso presentato da Fininvest e dalla famiglia Berlusconi, confermando che la riapertura del caso era giustificata da "motivi impellenti" e "finalizzata a garantire la corretta amministrazione della giustizia dopo l'accertamento dell'atto di corruzione". Nel merito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
