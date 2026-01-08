Lodo Mondadori | Cedu respinge il ricorso di Berlusconi e Fininvest

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso di Berlusconi e Fininvest riguardante il Lodo Mondadori, confermando che la revisione di una sentenza del 1991 in ambito civile non viola i principi di res judicata o di presunzione di innocenza. La decisione sottolinea l'importanza di mantenere la stabilità delle sentenze e il rispetto delle procedure legali, anche in casi complessi di risarcimento e revisione giudiziaria.

AGI - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto la causa intentata da Fininvest e dalla famiglia Berlusconi relativa alla revisione della sentenza del 1991 sul Lodo Mondadori, affermando che "la riconsiderazione, nell'ambito di procedimenti civili di risarcimento, di una decisione di un giudice corrotto non ha compromesso né il principio del 'res judicata' né la presunzione di innocenza". La causa riguardava procedimenti civili avviati dinanzi ai giudici italiani dalla società Compagnie industriali riunite (Cir) contro Fininvest, che all'epoca dei fatti era presieduta da Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lodo Mondadori: Cedu respinge il ricorso di Berlusconi e Fininvest

